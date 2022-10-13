MSA şampiyonluk kutlamalarına kampla devam etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Puma Kadınlar liginde 2021-2022 sezonunda namağlup şampiyon olan Mağusa Spor Akademisi kadın futbol takımı üst üste kazanılan namağlup şampiyonluğun ardından kamp yaparak şampiyonluğu kutlamaya devam ediyor. Karpaz Farm Guest House da gerçekleştirilen 2 günlük şampiyonluk kampına Mağusa Spor Akademisi (MSA) Kadın futbol takım yöneticileri Laika Çakır, Naciye Çelebiaziz, antrenör Şerif Ogan ve 21 futbolcu katıldı.

KEYİFLİ VE NEŞELİ GEÇTİ

Yoğun geçen Puma Kadınlar ligi sezonun ardından şampiyonluğu kamp yaparak kutlamaya devam eden Mağusa Spor Akademisi (MSA) kadın futbol takım kafilesi 2 günlük kamp boyunca farklı aktiviteler, oyunlar oynayarak, çok güzel neşeli günler ve keyifli akşam geçirildi. Şampiyonluk kampının gerçekleşmesine katkı koyan, emeği geçen ve destek olan başta yöneticiler Laika Çakır, Naciye Çelebiaziz, antrenör Şerif Ogan ve tüm sponsorlara teşekkür edildi.

