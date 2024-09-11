Moussa Corso Traore, Çetinkaya'da

Aksa Süper Ligin Lefkoşa takımlarından Çetinkaya 3. yabancı hakkını Gine'li futbolcu Moussa Corso Traore'den yana kullandı.
Moussa dünFutbol Federasyonu’nda Çetinkaya'ya resmi imzayı atarak sarı kırmızılı formayı giydi.
Çetinkaya Kulübü, Moussa'nın takıma katılması ile birlikte Foday Trawally ile yollarını ayırdı.
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