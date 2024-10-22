Mourinho'dan rotasyon kararı

Fenerbahçe'de, Manchester United maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho, zorlu mücadelede kadroda bazı değişiklikler yapacak

Fenerbahçe'de, dikkatler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi.

Oynadığı iki maçta 4 puan toplayan sarı lacivertli ekip, 3'üncü hafta maçında Manchester United'ı konuk edecek.

Teknik direktör Jose Mourinho, zorlu mücadelede sahaya süreceği 11'i belirlemeye başladı.

Fenerbahçe'de kalede Livakovic olacak. Osayi-Samuel'in 11'e dönmesi, Oosterwolde’nin sakatlığı sonrası sol bekte Mert Müldür’ün görev yapması bekleniyor.

Levent Mercan ve Filip Kostic, UEFA listesinde olmadıkları için maç kadrosunda yer alamayacaklar.

Mourinho, savunmanın ortasını ise Çağlar Söyüncü ve Djiku’dan oluşturmayı planlıyor.

Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in, bu maçta oynaması bekleniyor.

Geçen seneki performanslarından uzak bir görüntü çizen Fred ve Szymanski kulübeye çekilebilir. O bölgede Amrabat ve Tadic’in forma giyme ihtimali bulunuyor.

Sağ kanatta İrfan Can ve sol kanatta ise Saint-Maximin, 11'e en yakın isimler.

Manchester United karşısında ileri uçta ise En-Nesyri’nin görev yapacağı gelen haberler arasında.

