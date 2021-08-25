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Morutan’dan 5 yıllık imza

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Morutan’dan 5 yıllık imza

Galatasaray uzun süredir görüştüğü Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı renklerine bağladı.

Sarı Kırmızılılar'dan Borsa'ya gönderilen açıklamada şöyle denildi: 

"25.04.1999 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski Kulübüne 3.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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