Morutan Galatasaray’da

Galatasaray, Rumen futbolcu OlimpiuMorutan'ın transferini bitirdi. Sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki oyuncu ve kulübü Steaua Bükreş ile anlaşmaya vardı

Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan OlimpiuMorutan'ın transferini bitirdi. Sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki oyuncu ve kulübü Steaua Bükreş ile anlaşmaya vardı.

Rumen futbolcu, bu akşam 23:00'te İstanbul'a geliyor.

MORUTAN'IN MALİYETİ...

Romanya'da yayın yapan fanatik.ro'da yer alan habere göre Becali, "Morutan'ı Galatasaray'a sattım. Bonservis 5.7 milyon euro. Galatasaray, Morutan için şimdi 4.2 milyon euro ödeyecek. UEFA'da gruplara kalırlarsa da 1.5 milyon euro daha ödeyecek" dedi.

MORUTAN KİMDİR?

25 Nisan 1999'da Romanya'nın ClujNapoca kentinde doğan OlimpiuMorutan, ülkesinin kulüplerinden UniCluj'un alt yapısında yetişti.2016 yılında FC Botosani takımına transfer oldu.

FC Botosani formasıyla 59 maça çıkan Morutan 2 gol 5 asistlik katkıda bulundu. 1,73'lük orta saha, 2018'de 700 bin euro bonservis bedeliyle Steaua Bükreş’in yolunu tuttu.

Steaua Bükreş formasıyla etkileyici bir performans sergileyen OlimpiuMorutan 107 maçta 14 gol 30 asistlik katkıda bulundu. Orjinalmevkisi on numara pozisyonu olan Rumen oyuncu, merkez orta saha ve sağ kanat gibi pozisyonlarda da oynayabiliyor.

