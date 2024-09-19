Mormenekşe’nin 2. TC’lisi Ramazan Demir

Birinci Ligde 2024 – 2025 sezonuna iddialı hazırlanan Mormenekşe’nin 2. Türkiyeli futbolcusu Ramazan Demir oldu. Teknik direktör Ahmet Ogan’ın olumlu raporu doğrultusunda Ramazan Demir yeni takımına imzayı attı. Kanat forvet oynayan Ramazan Demir, yeni sezonda kırmızı yeşillilerin gol umudu olacak.
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