Mormenekşeliler’e 5 maç ceza

Disiplin Kurulu, Esentepe karşısında kırmızı kart gören Mormenekşe futbolcuları Ahmet Demir (Dadaş) ve Emre Kuvvetlişahin’e toplam 5 maç ceza verdi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 8 Temmuz 2020 tarihinde oynanan K-Pet Birinci Lig maçları ile ilgili olarak toplandı.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Disiplin Kurulu, Esentepe karşısında kırmızı kart gören Mormenekşe futbolcuları Ahmet Demir (Dadaş) ve Emre Kuvvetlişahin’e toplam 5 maç ceza verdi. Lider Mesarya’da ise Doğancı maçı öncesinde 6 futbolcu sarı kart cezalısı oldu.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
KIRMIZI KART CEZALARI
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
ÖMER GÜNER Dörtyol SK
|
1 Maç
|
ALİ ÖZAY ÇELİK Dörtyol SK
|
1 Maç
|
AHMET DEMİR Mormenekşe
|
3 Maç
|
Emre KuvvetlişahinMormenekşe
|
2 Maç
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|
FUTBOLCU İSMİ
|
KULÜBÜ
|
YUSUF ALTINER
|
Mesarya SK
|
ÇAĞAN AYATAY
|
Yalova SK
|
İBRAHİM ÇIDAMLI
|
Mesarya SK
|
ORHAN KALAYCI
|
Mesarya SK
|
CEMAL YAŞINSES
|
Mesarya SK
|
OKAN GÖKTÜRK
|
Mesarya SK
|
GÖKHAN TİTİZ
|
Yalova SK
|
FERHAT ARAS
|
Mesarya SK