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Mormenekşeliler’e 5 maç ceza

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Disiplin Kurulu, Esentepe karşısında kırmızı kart gören Mormenekşe futbolcuları Ahmet Demir (Dadaş) ve Emre Kuvvetlişahin’e toplam 5 maç ceza verdi

Mormenekşeliler’e 5 maç ceza
10 Temmuz 2020 Cuma 13:46

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 8 Temmuz 2020 tarihinde oynanan K-Pet Birinci Lig maçları ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Disiplin Kurulu, Esentepe karşısında kırmızı kart gören Mormenekşe futbolcuları Ahmet Demir (Dadaş) ve Emre Kuvvetlişahin’e toplam 5 maç ceza verdi. Lider Mesarya’da ise Doğancı maçı öncesinde 6 futbolcu sarı kart cezalısı oldu.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU

CEZA

ÖMER GÜNER Dörtyol SK

1 Maç

ALİ ÖZAY ÇELİK Dörtyol SK

1 Maç

AHMET DEMİR Mormenekşe

3 Maç

Emre KuvvetlişahinMormenekşe

2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU İSMİ

KULÜBÜ

YUSUF ALTINER

Mesarya SK

ÇAĞAN AYATAY

Yalova SK

İBRAHİM ÇIDAMLI

Mesarya SK

ORHAN KALAYCI

Mesarya SK

CEMAL YAŞINSES

Mesarya SK

OKAN GÖKTÜRK

Mesarya SK

GÖKHAN TİTİZ

Yalova SK

FERHAT ARAS

Mesarya SK
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