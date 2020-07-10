Mormenekşeliler’e 5 maç ceza

Disiplin Kurulu, Esentepe karşısında kırmızı kart gören Mormenekşe futbolcuları Ahmet Demir (Dadaş) ve Emre Kuvvetlişahin’e toplam 5 maç ceza verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 8 Temmuz 2020 tarihinde oynanan K-Pet Birinci Lig maçları ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Disiplin Kurulu, Esentepe karşısında kırmızı kart gören Mormenekşe futbolcuları Ahmet Demir (Dadaş) ve Emre Kuvvetlişahin’e toplam 5 maç ceza verdi. Lider Mesarya’da ise Doğancı maçı öncesinde 6 futbolcu sarı kart cezalısı oldu.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

KIRMIZI KART CEZALARI