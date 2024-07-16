Mormenekşeliler kenetleniyor

Birinci lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü geçtiğimiz hafta mevcut başkan Metin Menekşeli’yi yeniden başkan seçtikten sonra bir yandan yeni sezon hazırlıklarına başlamış bir yandan ise mevcut başkana destek adına yeni çalışmalar başlatmıştı. Bu çalışmalar kapsamında pazartesi akşamı genişletilmiş yönetim toplantısı adıyla bir etkinlik yapan başkan ve yönetim kurulu geceye katılan üyelere önümüzdeki sezon ile ilgili camiadan beklentilerini aktardılar. Yoğun katılım ile geçen gecede toplantıya katılan üyeler mevcut başkan Metin Menekşeli’ye tam destek belirtirken, etkinlikte yapılan toplantı sonucu kurulacak komiteler ve yapılacak etkinlikler ile yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam edilmesi kararlaştırıldı.

