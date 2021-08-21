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Mormenekşeli kızlar sahada

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Mormenekşeli kızlar sahada
Mormenekşe Futbol Akademisi bünyesinde kurulan Mormenekşe Yıldız Kız Takımı, antrenmanlarına başladı.
Mormenekşe Futbol Akademisi koordinatörü Halil Erdoğuş nezaretinde bir araya gelen Mormenekşe Yıldız Kız Futbol Takımıile ilk çalışmasını Cemal Balses Stadında yaptı. Mormenekşeli kızların yoğun ilgi gösterdiği Mormenekşe Yıldız Kız Futbol Takımına katılımların daha da artması bekleniyor.
 
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