Mormenekşeli kızlar futbol ile gülüyor

Mormenekşe Futbol Akademisi koordinatörü Halil Erdoğuş’un girişimleriyle kurulan Mormenekşe Kız Takımı antrenmanlarını sürdürüyor.
Halil Erdoğuş nezaretinde Cemal Balses Stadında yapılan antrenmanlara kız çocukları büyük ilgi gösteriyorlar. Futbol oynamaktan büyük mutluluk duyan Mormenekşeli kızlar antrenman boyunca gülümserken, mutlulukları yüzlerine yansıyor.
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