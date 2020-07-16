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Mormenekşe’den kritik galibiyet

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Play out tehlikesi yaşayan Mormenekşe, bire bir rakibi Lapta kritik bir galibiyet alarak, Play out hattının dışında kalmaya devam etti. Lapta’nın ise Play out oynaması kesinleşti

Mormenekşe’den kritik galibiyet
16 Temmuz 2020 Perşembe 23:06

K-PET Birinci Ligde 29. Hafta maçında Mormenekşe, bire bir rakibi Lapta’yı Cemal Balses Stadında konuk etti.

Turgay Misk, Halil Atlar, Necmi Bulut hakem üçlüsünün yönettiği maçın ilk devresini Mormenekşe, Nasuh’un kafa golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede Lapta Yusuf Palaz’ın golüyle 1-1 beraberliği yakalamasına rağmen, Furkan’ın golüyle Mormenekşe maçı 2-1 kazanıp, 38 puana yükseldi. Lapta 33 puanda kaldı.

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