Mormenekşe’den iki transfer birden

Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Metin Menekşeli başkanlığındaki Mormenekşe Kulübü geçtiğimiz sezon 1. Ligin Mağusa ekiplerinden Çanakkale’de oynayan Sami Ergazi ile Berk Çelebi’yi attırdığı imzalarla renklerine bağladı.
Geçmiş sezonlarda da Mormenekşe’de futbol oynayan sol bek ve kanat oyuncusu Sami Ergazi ile MTG alt yapısında birçok şampiyonluk yaşayan Berk Çelebi dün Futbol Federasyonu’nda kendilerini Mormenekşeli yapan imzaları attılar.
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