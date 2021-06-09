Mormenekşe’den beş takviye

K-PET Birinci Lige iddialı bir kadroyla girme hedefinde olan Mormenekşe, Mağusa Türk Gücü’nden 5 futbolcu birden kadrosuna kattı.

Mağusa Türk Gücü, Mormenekşe’den kadrosuna kattığı Emre Kuvvetlişahin karşılığında Mormenekşe’ye 5 futbolcu verdi. ErdoğBarkınay, Lawrence, Mehmet Göreli, Sami Yahat bonservisleriyle Mormenekşe’ye transfer oldular. Beşinci futbolcu da yine kadroya katılacak genç bir futbolcu olacak.

