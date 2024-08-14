Mormenekşe’de Vücut Analizi ve Performans Testleri yapıldı

Aksa 1. Lig ekibi Mormenekşe’de 29 Temmuz’da başlayan 1. hazırlık dönemi çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. 1. Ligde zirveye oynayacak bir takım yaratmak için Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli yönetimi yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, yapılan transferler ile de takım kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Mormenekşe sezon öncesi hazırlıklarını teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde çalışmaları sürdürürken, futbolcuların vücut analizi ve performans testleri yapıldı. Mormenekşe’de takım kadrosunda bulunan 24 futbolcuya diyetisyen Yasemin Öztinen yönetiminde vücut analiz kapsamında kaliper (deri kıvrım kalınlığı ölçümü), inbody kilo-iskelet kası ağırlığı-vücut yağ ağırlığı-vücut yağ oranı-yağsız vücut ağırlığı ölçümleri yapıldı.

ÖLÇÜMLER YAPILDI

1. Ligde mücadele eden Mormenekşe A takımı oyuncularının gelişimini takip etmek amacıyla Minneola Beslenme & Sağlıklı Yaşam Merkezi “Vücut analizi ve performans testlerini” gerçekleştirdi. Minneola testleri sezon öncesi, devre arası ve sezon sonu olacak şekilde planlandığı ay başı gerçekleştirilecek olan kamp sonrası oyuncuların Fiziksel check-upları yapılacağı belirtildi. Oyuncuların fiziksel özelliklerin tespiti, max-kuvvet ölçümü, fonksiyonel hareket analizleri ve esneklik ölçümleri yapılacağı daha sonra ise 20 metre mekik koşu testi ve 30 m sprint testinin yapılacağı belirtildi. Testler Fzt. Ali Baletti ve Dyt. Yasemin Öztinen öncülüğünde gerçekleştirilecek.

FUTBOLCULARIN VÜCUT ANALİZİ (YAĞ)

Mormenekşe A takımı oyuncularına Dyt. Yasemin Öztinen tarafından vücut analizi kapsamında futbolcuların kilosu, iskelet kası ağırlığı, vücut yağ ağırlığı, vücut yağ oranı, yağsız vücut ağırlığını ölçüp değerlendirildi. Çıkan sonuçlara göre bazı oyuncular kontrol altına alındığı ve süreçleri yakın en takip edileceği açıklandı.

