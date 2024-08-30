Mormenekşe’de transferler bitmiyor

Mormenekşe takımı MTG takımının yerli statüsündeki futbolcusu Isaac ve L. Gençler Birliği formasını başarıyla giyen İsmet Özalp’la anlaşarak formayı giydirdi

Süper Lig hedefiyle sezona başlayan Mormenekşe iki başarılı futbolcuyu daha renklerine bağladı.Mormenekşe, bonservisi Mağusa Türk Gücü’nde bulunan ve geçtiğimiz sezonu Göçmenköy’de geçiren yerli statüsündeki savunma oyuncusu İsaac’a imzayı attırdı. Birçok kulübün kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği oyuncu Mormenekşe yönetiminin yoğun uğraşları sonucu yönünü menekşelere çevirdi ve yapılan görüşmeler sonucunda transfer olumlu sonuçlandı. İmzayı atan İsaac Mormenekşe formasını da giydi.Öte yandan Mormenekşe yönetim son iki sezonda Süper Lig ekibi L. Gençler Birliği formasını başarıyla giyen İsmet Özalp’la da dün anlaşma sağladı. Özalp kiralık olarak Mormenekşe’ye transfer olarak formayı giydi.