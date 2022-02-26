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Mormenekşe’de sessiz gün

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Aksa 1. Lig’de play-out hattından uzak kalmak isteyen Mormenekşe ile play-off hedefleyen Karşıyaka arasındaki zevkli mücadelede gol sesi çıkmadı

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Mormenekşe’de sessiz gün
Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı
Hakemler: Serkan Şimşek,Özal Çağlayan, Hakan Gök
Mormenekşe: Mehmetsalih, Erdoğ, Fetin, Aykut, Sabri, Hüseyin(Ertan), İrfan, Aziz, Mehmet,Gökay, Rıdvan, Süleyman.
Karşıyaka: Mustafa, Mehmet, Hüseyin, Hamis, Arda, Diamoneke, Sezer, Tahir, Güvenç, Esin, Yiğit
 
İbrahim Daloğlu
Aksa 1. Lig’in 20. Haftasında Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan Mormenekşe – Karşıyaka mücadelesi başladığı gibi golsüz tamamlanarak taraflar puanları paylaştı.
Özellikle maçın ilk devresinde her iki takımında istekli ve hırslı mücadelesi taraftarları heyecanlandırırken güzel mücadelede taraflar gol atma başarısı gösteremedi.
Dk.17 Mormenekşe takımı kendi sahasından uzun topla defans arkasında Süleyman’ı topla buluşturdu. Süleyman hızla Karşıyaka ceza sahasına girerek şutunu attı, ancak kaleci Mustafa topu ayaklarıyla çıkardı.
Dk.28 Mormenekşe’nin organize gelişen atağında Aziz’in pasıyla Karşıyaka ceza alanında  ancak topla buluşan Gökay kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topa vurdualeci Mustafa gole izin vermedi.
Dk. 30 Karşıyaka atağında ceza sahasında Esin’in pasıyla Mormenekşe alanında topla buluşan Yiğitcan’ın şutunda top kaleci Mehmetsalih'te kaldı.
Maçın ikinci devresinde de karşılıklı ataklar gol getirmeyince maç 0-0’lık skorla tamamlandı.
 
 
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