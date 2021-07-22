Mormenekşe’de moraller yerinde

Birinci Ligde 2021 – 2022 sezonuna Evren Bahtıkara yönetiminde iddialı hazırlanan Mormenekşe’de keyifler yerine geldi.

Yaptığı önemli transferlerin yanı sıra sakat ve hasta futbolcuların iyileşip takıma katılması ile takım tam kadro çalışma şansı yakaladı. Dizinden sakatlığı bulunan genç futbolcu Ertan Menekşeli ile hastalığını atlatan Erdoğ Barkınay, takımla antrenmanlara başladılar.

