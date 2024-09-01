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Mormenekşe’de kiralık futbolcular belirlendi

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Mormenekşe’de kiralık futbolcular belirlendi
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Mormenekşe’de 29 Temmuz’da başlayan yeni sezon hazırlıklarında 5 haftalık süreç geride kalırken, resmi sezon açılışın ardından başlayacak Burdur kampı öncesi takımda kiralanacak oyuncularda belirlendi. Kiralanacak futbolcular arasında Sabri Çiftçioğlu, Mehmet Çayan Şimşek, Ertan Menekşeli, Doğuhan Ergazi, Atakan Demir (TC), Mustafa Denizer Oğur, Berk Çelebi, Amaç Ozanlar, Mert Öztavşanlılar, Deniz Sesigüzel yer alıyor.                     
 
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