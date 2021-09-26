Mormenekşe’de gol sesi yok

AKSA 1. Lig’in 2. haftasında Mormenekşe konuk ettiği Yalova ile 0-0’lık skorla sahadan ayrılarak ikinci hafta sonunda gol atamayarak 2 puana ulaşırken, Yalova takımı puanını 4 yaptı

Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Mehmet Ekşici, Mehmet Volkan Çelik

Mormenekşe: Mehmet Salih, Nasuh, Fetin, Tugay, Erdoğ, Hüseyin(Aziz), Emrecan, Gökay, İrfan(Can), Sabri(Nazım)(Halil), Sami(Süleyman).

Yalova: Sercan, Ahmet, Hasip, Hakan(Cemre), Selçuk, Yasin, Sergülen, Metin(İbrahim), Civan, Eyüp(Tahsin), Özcan(Erkan)



AKSA 1. Lig’in iki köklü kulübü olan Mormenekşe ile Yalova arasındaki karşılaşma başladığı gibi 0-0’lık skorla tamamlanarak takımlar birer puanı paylaştı. Böylece Mormenekşe 2. Hafta sonunda ikinci beraberliğini alarak puanını 2 yaparken , Yalova ise aldığı puanla 4 puana yükseldi.

Maçın ilk devresinde Mormenekşe takımından Sabri belinden yaşadığı sakatlık sonucunda maçın 15. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İlk devrede her iki takımın gol çabaları sonuç getirmedi.

İkinci devrenin başında ev sahibi Mormenekşe oyun üstünlüğünü ele alırken, Süleyman ile bir gol bulurken, gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maçın son bölümünde ise Yalova takımı daha etkili oynamasına karşın gol pozisyonuna giremeyince maç başladığı gibi 0-0 tamamlandı.

