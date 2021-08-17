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Mormenekşe’de genel kurul yapılıyor

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Mormenekşe’de genel kurul yapılıyor
Aksa 1.lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü’nde temmuz ayı sonunda yapılması planlanan ancak bölgede artan vaka sayılarından dolayı ertelenen olağan genel kurul 23 Ağustos Pazartesi akşamı yapılıyor. Kulüp lokalinde pandemi koşulları çerçevesinde saat 20:00’de başlayacak genel kurul aşağıdaki gündem maddeleri ile toplanacak.
1-Açılış
2-Divanın oluşturulması
3-Faaliyet raporunun okunup aklanması
4-Maaliyet raporunun okunup aklanması
5-Başkanlık seçimi
6-Dilek temenniler
7-Kapanış
Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan adayı olmak isteyen üyelerin kulüp sekreterliğine başvurmaları gerekir.
 
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