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Mormenekşe’de doğum günleri kutlandı

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Mormenekşe’de doğum günleri kutlandı
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Gazimağusa bölgesinin 1. lig ekiplerinden Mormenekşe’nde teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde 29 Temmuz’dan beridir yoğun bir şekilde sürdürülen 1. Hazırlık dönemi çalışmaları tüm sürati ile devam ediyor.
Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda yeni sezon çalışmalarında 4. Haftaya başlayan Mormenekşe’de antrenman sonrasında toplu bir şekilde doğum günleri kutlaması yapıldı. Mormenekşe’nin deneyimli ve tecrübeli kaptanı Erdoğ Barkınay, yeni transferlerden genç futbolcu Cafer Özerdemli’nin antrenman sonrasında toplu bir şekilde doğum günleri pastası kesilerek kutlama yapıldı.
Doğum günü kutlamalarına Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkan Metin Menekşeli ve yönetim kuruluda katılarak güzel görüntüler yanı sıra birliktelik adına önemli mesajlar verildi.   
 
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