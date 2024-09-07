Mormenekşe’de Burdur kampı tamamlandı

Gazimağusa bölgesinin kırmızı yeşilli ekibi Mormenekşe’de 1.hazırlık dönemi 2.etap kamp çalışmaları tamamlandı. Mormenekşe’de 2-6 Eylül tarihleri arasında Türkiye’de Burdur Lavanta Tepesi Otel’de gerçekleştirilen kamp çalışmaları oldukça güzel ortamda verimli bir şekilde geçekleştirilirken, 1. Hazırlık dönemi 2. Etap çalışmaları da tamamlanmış oldu.
Beş günlük kamp programı çerçevesinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde çift antrenman yapan Mormenekşe, Irak süper lig ekiplerinden Al-Quwa Al-Jawiya ile de hazırlık maçı yaptı.
GÜZEL ORTAMDA VERİMLİ ÇALIŞTIK
29 Temmuz’dan beri çok yoğun bir şekildeyeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı yeşilli ekibi Mormenekşe kamp boyunca çabukluk, kuvvet, koordinasyon, dayanıklılık ve taktiksel olarak yapılan antrenmanlar yanı sıra yapılan hazırlık maçı da dahil futbolcuların istekli, arzulu,gayretli ve disiplinli bir şeklide çalışmalarından son derece memnun olduğunu belirten teknik direktör Ahmet Ogan, Türkiye’de Burdur Lavanta Tepesi Otel’de çok iyi ve çok güzel bir ortamda gerçekleştirmiş oldukları kampta güç depolayarak tamamlandığının ve oldukça verimli geçtiğinin altını çizdi.
ZİRVEYİ HEDEFLİYORUZ
Mormenekşe teknik direktörü Ahmet Ogan, yardımcı antrenör ve kondisyoner Doğukan Tuğcu, yardımcı antrenör Ertan Bulut, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde kamp tamamlanırken, yeni sezona yönelik koymuş oldukları hedef doğrultusundaçalışmaların sürdüğünü ifade eden teknik direktör Ahmet Ogan, bu yönde de hazırlıkların devam ettiğini belirtti. Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli yönetimi, yeni sezon öncesinde mevcut kadroya yapmış olduğu önemli transferlerle ligde zirveye oynayabilecek kadro kurulduğunu, zirveyi hedeflediklerini belirten teknik direktör Ahmet Ogan, çalışmalar yoğun ve titiz bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.Takımı ihtiyacı olan transferlerin yapılmasıyla birlikte kadrolarını genişlettiklerini belirten teknik direktör Ahmet Ogan, yapılan transferlerin mevcut kadroya önemli katkılar sağlayacağına inancının tam olduğunu belirtti.
SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ
Kamp boyunca takım içi uyum kısa sürede aşıldığına dikkat çeken teknik direktör Ahmet Ogan, 1. Ligin her zaman çok zor geçtiğine vurgu yaptı. Sezon başında koymuş oldukları hedefe ulaşmak adına ciddi sorumlulukları olduğunu, hedefe ulaşama adına ise işi baştan sıkı tutarak çalışmalara yoğun bir şekilde devam edeceklerini ifade eden Ahmet Ogan, ekip arkadaşlarım ve futbolcu kardeşlerimizle sorumluluğumuzun bilinci içerisinde olduklarına vurgu yaparak, Türkiye’de Burdur Lavanta Tepesi Otel’de gerçekleştirilen kampa destek olan, katkı sağlayan başkan Metin Menekşeli ve yönetime, Türkiye’de Burdur Lavanta Tepesi Otelpersonel çalışanlarına, Enda Tour Şirketi takım rehberi Murat Tahiroğlu’na emeği geçen katkı koyan herkese şahsım ve takımım adına çok teşekkür ederim dedi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Mormenekşe’de, sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ederken, bugün 1. Lig ekiplerinden Yeniboğaziçi ile Cemal Balses anı maçında karşılaşacak. 1.Hazırlık dönemi son etap çalışmasına 10 Eylül Salı gününden itibaren devam edecek olan Mormenekşe, 11 Eylül Çaraşamba günü süper lig ekiplerinden Mesarya ile merhum Mustafa Menekşeli anı maçında Mormenekşe Cemal Balses stadında karşılaşacak.
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