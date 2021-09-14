Mormenekşe’de bakım isyanı

Aksa Birinci lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü, kullanımında olan Cemal Balses Stadı’nın gerekli bakım ve onarımı yapılmadığı için spor dairesine tepki gösterdi. Kendi sahasında ilk oynayacağı maça 10 gün kala sahada bulunan yedek kulübelerinin tamiri yapılamadığı için Cemal Balses Stadı’nda oynayacağı ilk maça belki de yedek kulübeleri olmadan girecek olan Mormenekşe’li yöneticiler spor dairesine eksikleri resmi yazı olarak vermelerine ve defalarca daire müdürü ile konuşmalarına rağmen eksikliklerin giderilmemesinden oldukça üzüntü duyduklarını belirtiler.

