Mormenekşe’de 6 futbolcu kiralık listesinde

Sezona iddialı hazırlanan AKSA Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği, 2022-23 sezonunda kiralamayı istediği oyuncuları açıkladı.
Mormenekşe Kulübü’nden yapılan açıklamada altı futbolcu ile yollar ayrılacak. Bu oyuncular şu şekilde:
Mehmet Göreli
Mehmet Sakallı
Yunus Emre Şimşek
Mustafa Zorba
Nazım Özbil
Ramazan Tebelleşol
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.