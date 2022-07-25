banner762
banner815
BMW iX Çangar Motors'da
BMW iX Çangar Motors'da
25 0
31 0
 
Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
17 0
Bu tuzağa düşmeyin!
Bu tuzağa düşmeyin!
69 0
Time Attack yarışında zafer Ömer Yıldız'ın
Time Attack yarışında zafer Ömer Yıldız'ın
25 0
U11 Minik Futbol Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya
U11 Minik Futbol Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya
19 0
KTSYD Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirildi
KTSYD Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirildi
23 0
banner797

Mormenekşe’de 6 futbolcu kiralık listesinde

banner476

banner825
Mormenekşe’de 6 futbolcu kiralık listesinde
Sezona iddialı hazırlanan AKSA Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği, 2022-23 sezonunda kiralamayı istediği oyuncuları açıkladı.
Mormenekşe Kulübü’nden yapılan açıklamada altı futbolcu ile yollar ayrılacak. Bu oyuncular şu şekilde:
Mehmet Göreli
Mehmet Sakallı
Yunus Emre Şimşek
Mustafa Zorba
Nazım Özbil
Ramazan Tebelleşol
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.