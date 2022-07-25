Mormenekşe’de 6 futbolcu kiralık listesinde

Sezona iddialı hazırlanan AKSA Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği, 2022-23 sezonunda kiralamayı istediği oyuncuları açıkladı.

Mormenekşe Kulübü’nden yapılan açıklamada altı futbolcu ile yollar ayrılacak. Bu oyuncular şu şekilde:

Mehmet Göreli

Mehmet Sakallı

Yunus Emre Şimşek

Mustafa Zorba

Nazım Özbil

Ramazan Tebelleşol



