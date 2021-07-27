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Mormenekşe yönetiminden Berk’e moral

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Mormenekşe yönetiminden Berk’e moral
Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe’de yeni sezon hazırlıkları sürerken, şanssız bir sakatlık yaşamış olan genç futbolcu Berk Hüdaoğluları ameliyat oldu.
Mormenekşe yönetimi de Berk’i ziyaret ederek moral verdi. Bu sezon A takım kadrosuna yükselen genç futbolcu Berk Hüdaoğluları’nı geçirmiş olduğu ameliyattan sonra ziyaret eden Mormenekşe yönetimi, futbolcuya çiçek takdiminde bulundu.
 
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