Mormenekşe taraftar kartını satışa sundu

Birinci lig kulüplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü 2024-2025 sezonu taraftar kartını satışa sundu. Yönetim kurulundan yapılan açıklamada “Sensiz 1 kişi eksiğiz” sloganı ile 1000 TL satış fiyatı olan taraftar kartlarına sahip olanlar 2024-2025 sezonu boyunca iç saha maçlarına kartlarını ibraz ederek giriş sağlayabilecekler. Kulüplerine destek olmak adına taraftarlarına çağrı yapan Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü yönetim kurulu, kart almak isteyen taraftarların 0533 865 81 02 telefondan yardım alabileceklerini açıkladılar.



