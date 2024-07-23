banner913
banner932
Yeşilova da çalışmalara başladı
Yeşilova da çalışmalara başladı
6 0
Bebek yatağı ölçüleri nelerdir? Hangi ölçüler bebeğiniz için en uygun?
Bebek yatağı ölçüleri nelerdir? Hangi ölçüler bebeğiniz için en uygun?
58 0
 
Turizmde yeni kampanya..
Turizmde yeni kampanya.. "Ada Kıbrıs" yarın Büyük Han'da tanıtılacak
19 0
10 yıl sonra bir ilk
10 yıl sonra bir ilk
105 0
11 markete ihbarname
11 markete ihbarname
35 0
Sibel Can, Merit Park Otel'i salladı
Sibel Can, Merit Park Otel'i salladı
69 0
Güney Kıbrıs’ta sıcak çarpmasından bir kişi hayatını kaybetti üç kişi ise hastanede
Güney Kıbrıs’ta sıcak çarpmasından bir kişi hayatını kaybetti üç kişi ise hastanede
35 0
banner1032

Mormenekşe taraftar kartını satışa sundu

banner1020

banner974
Mormenekşe taraftar kartını satışa sundu
banner971
Birinci lig kulüplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü 2024-2025 sezonu taraftar kartını satışa sundu. Yönetim kurulundan yapılan açıklamada “Sensiz 1 kişi eksiğiz” sloganı ile 1000 TL satış fiyatı olan taraftar kartlarına sahip olanlar 2024-2025 sezonu boyunca iç saha maçlarına kartlarını ibraz ederek giriş sağlayabilecekler. Kulüplerine destek olmak adına taraftarlarına çağrı yapan Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü yönetim kurulu, kart almak isteyen taraftarların 0533 865 81 02 telefondan yardım alabileceklerini açıkladılar.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.