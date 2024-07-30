Mormenekşe saha çalışmalarına başladı

Birinci Lig ekibi Mormenekşe, Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda sezonun ilk çalışmasını teknik direktör Ahmet Ogan denetiminde yaptı

Gazimağusa bölgesinin 1. lig ekiplerinden Mormenekşe yeni sezon çalışmalarına teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde başladı. Mormenekşe’de önceki akşam yapılan sporcu toplantısı ile 2024-2025 futbol sezonu çalışmaları başlatılırken, Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda ise yeni sezonun ilk çalışmasını yaptı.

İlk çalışma öncesinde Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli ve teknik direktör Ahmet Ogan yaptıkları kısa konuşmaların ardından takımın yapmış olduğu ilk çalışma yaklaşık bir saat sürdü. İlk antrenmanın ardından Mormenekşe Cemal Balses stadında başkan Metin Menekşeli ve yönetim kurulu tarafından teknik ekip ve futbolculara mangal partisi de verildi.

İLK HAZIRLIK DÖNEMİ

Yeni sezon İlk hazırlık dönemi çalışmalarına teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde başlayan ve aralıksız olarak yoğun bir şekilde sürdürecek olan kırmızı yeşilli ekip Mormenekşe’de hafta boyunca altı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. 1. Hazırlık dönemi çalışmaları yoğun geçecek olan Mormenekşe’de ilk hazırlık maçı 17 Ağustos Cumartesi 1. Ligi ekiplerinden Düzkaya ile yapacak.

28 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde 4 günlük kamp yapacak olan Mormenekşe’de kampın yurt içi veya yurt dışında olması konusunda önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Ayrıca Mormenekşe’de 2024-2025 futbol sezonu resmi açılışı tarihi daha sonra belirlenerek yapılacak.

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli yönetimi, teknik direktör Ahmet Ogan yönetimindeki yeni sezon hazırlık çalışmalarına başlarken, takımın ihtiyaç duyulan mevkiler içinde daha önceden anlaşmaya vardığı oyunculardan Sami Ergazi ve Berk Çelebi takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.1. ligde zirveye oynayabilecek kadro kurmak için kolları sıvayan başkan Metin Menekşeli yönetimi, görüşmekte olduğu futbolcularla anlaşma noktasına gelindiğini ve önümüzdeki günlerde imzaların atılması bekleniliyor

