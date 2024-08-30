Gazimağusa bölgesinin 1. Lig ekiplerinden Mormenekşe resmi sezon açılışı gerçekleştiriyor. Yeni sezon çalışmalarına 29 Temmuz’da başlayan 1. Hazırlık dönemi çalışmaları yoğun bir şekilde devam eden Mormenekşe yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde yoğun bir şekilde devam ederken, çalışmalarda tempo her geçen gün artarak devem ediyor. Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda yeni sezon hazırlıklar tüm sürati ile devam eden Mormenekşe’de 1. Hazırlık döneminde 5. Hafta geride kalıyor.
Çalışmalar haftada 6 gün sürdürülürken, futbolcular sadece Pazar günleri dinlenmeyle geçiren Mormenekşe, 31 Ağustos Cumartesi(bugün) resmi sezon açılışı gerçekleştirecek.
RESMİ SEZON AÇILIŞI
Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulüp lokalinde saat 14:30 de toplanacak olan başkan Metin Menteş, yönetim kurulu, teknik ekip, A takım sporcular, A2 genç takım sporcular bir araya gelerek, kulübe hizmet etmiş merhum başkanlar, yöneticiler, sporcular, Mormenekşe Kabristanlığında çelenkler bırakılarak, Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda resmi sezon açılışı gerçekleştirecek. Resmi sezon açılış sonrasında Mormenekşe hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Northernland Dipkarpaz ile saat 17.00 de hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
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