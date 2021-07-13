Mormenekşe resmi açılış yapacak

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü, resmi sezon açılışını yapmaya hazırlanırken, olağan genel kurulunu erteledi

Doğu bölgesinin 1.Lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü, 16 Temmuz Cuma günü resmi sezon açılışını yapıyor.

Evren Bahtıkara’yı göreve getirir getirmez yeni sezon hazırlıklarını haftada 3 idmanla sürdüren Mormenekşe yapacağı resmi açılış töreninden sonra sezon hazırlıklarını hızlandıracak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz Cuma günü ilk olarak merhum başkanlar ve futbolcuların kabirleri ziyaret edilecek daha sonra kulüp binasında bir toplantı yapıldıktan sonra Cemal Balses Stadı’nda resmi açılış yapılacak.

Kulüpten yapılan bir diğer açıklamaya göre 15 Temmuz Perşembe akşamı yapılacak olağan genel kurul artan koronavirüs vakaları sebebiyle 29 Temmuz Perşembe gününe ertelendi.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerden sonra kalabalık ortam oluşmaması adına alınan tavsiye kararına uyan yönetim genel kurulu erteleme kararı aldı.

