Mormenekşe mangal keyfi yaptı

AKSA 1.Lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü A takım futbolcuları mangal keyfi yaptılar.

Yapılan antrenman sonrası yönetim kurulu üyeleri tarafından motivasyonu artırmak ve arkadaşlık ortamını güçlendirmek için kendilerine hazırlanan sofrada buluşan teknik heyet ve futbolcular, kendilerine yapılan bu jestten dolayı oldukça mutlu oldular.

Mormenekşe A takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında 14 Ağustos Cumartesi günü Yonpaş Dumlupınar ile bir hazırlık maçı yapacak.

