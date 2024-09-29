Mormenekşe, Lapta’yı ‘Taklacı’yla morarttı

AKSA Birinci ligin ikinci hafta karşılaşmasında Mormenekşe sahasında Lapta’yı golcüsü Erhan Çınar’ın 3 ve Cenker’in golleri ile 4-1 mağlup etmeyi başardı

Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Mustafa Torun, Nurhan Kutlugün, Serdar Gürpınar

Mormenekşe: Haluk, Erdoğ, Fetin, İsmet, Tugay(Mehmet İnce), Sami, Aziz, Ertan, Gökay, Aygün(Cenker), Erhan.

Laptra: Veysel, Sezer, Salih, Süleyman, Berkay, Mustafa Avcı, Efe(Ayhan), Mustafa Tayayreci(Mehmet Neşe), Selçuk(Göksel), Yusuf, Muhammed.

Goller: Dk. 21, 33 ve 72 (Pen.) Erhan, Dk. 87 Cenker(Mormenekşe), Dk. 85 Mehmet Neşe

K. Kart: Dk. 72 Veysel(Lapta)



İbrahim DALOĞLU

Süleyman Göktaş Sezonu Aksa 1. lig 2. Hafta karşılaşmasında Mormenekşe konuk ettiği Lapta’yı 4 – 1’lik farklı skorla mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Dk.3 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında Erhan'ın pasıyla topla Lapta ceza alanı içinde topla buluşan Ertan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci gole izin vermedi.

Dk. 21 Mormenekşe defansından Fetin'in uzun gönderdiği topa hareketlenen Erhan Lapta defansından önce topa sahip olarak hızla Lapta ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu kalecinin yanında ağlara gönderdi. 1-0

Dk.33 Orta alanda iyi paslaşan Mormenekşe takımında son olarak topla buluşan Ertan Lapta defansının arkasına attığı topla buluşan Erhan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaparak topu ters köşeden ağlara gönderdi. 2 - 0

Dk. 36 Lapta atağında sağ kanatta topla buluşan Mustafa'nın orta şut karışımı vuruşunda kaleci topu son anda tokatladı.

Dk. 40 Lapta'nın kullandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mustafa Avcı’nın vuruşunda kaleci topu kornere çeldi. İlk devre 2 – 0 Mormenekşe üstünlüğünde tamamlandı.

Dk. 47 Lapta atağında Mormenekşe ceza sahasına yapılan ortada Yusuf'un şutunda top yan direğe vurarak oyuna döndü.

Dk. 50 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında defans arkasına atılan topa hareketlenen Aygün topla buluştuğu anda kalecinin üzerinden aşırtma vuruşunda top auta gitti.

Dk.72 Orta alanda Mormenekşe'nin kazandığı topla buluşan Ertan çok güzel bir ara pasıyla Cenker'i topla buluşturdu. Cenker kaleciyi geçerken onun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Kaleciye de kırmızı kartını gösterdi. Penaltıyı kullanan Erhan golünü atarak skoru 3-0 yaptı.

Dk. 85 Lapta atağında sağ kanattan Mormenekşe ceza salanına giren Mehmet Neşe golünü atarak skoru 3 – 1 yaptı.

Dk. 87 Mormenekşe atağında Gökay'ın güzel ara pasıyla topla buluşan Cenker golünü atarak skoru 4-1 yaptı.

Dk. 90Lapta atağında Yusuf'un düşürülmesi sonucunda hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Gökselin vuruşunda kaleci Haluk gole izin vermedi.

