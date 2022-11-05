Mormenekşe kendine geliyor

Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Arif Malek, Sertan Alkın.
Mormenekşe: Hasan, Erdoğ, Mustafa, Fetin(Rıdvan), Aykut, Sami Ergazi, İrfan
Burak (Mehmetali), Cemil(Sami Bertu), Ertan(Sami Yahat), Erhan.
Lapta: Doğuş, Selçuk(Hasan), Necip, Süleyman, Göksel(Tarkan), Mustafa(Barış), Batuhan, Berkay, Orhan(Tuğberk), Ahmet Sezer(İsmail), Enes
Goller: Dk. 26 Ertan, Dk. 82 Rıdvan, Dk 90+3 Sami Yahat (Mormenekşe), Dk.90+6 Enes(Lapta)
İbrahim DALOĞLU
Aksa 1. Lig’in 7. Haftasında son haftaların çıkışta olan ekibi Mormenekşe konuk ettiği Lapta’yı 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek ilk 3 hafta sonunda kaybettiği puanları telafi etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Mormenekşe oldu.
Dk. 15 Lapta ceza alanında topla buluşan Erhan müsait pozisyonda şutunu attı ancak top yandan auta gitti.
Dk.26 Sağ kanatta topla buluşan Erhan son çizgiye inerek yerden kestiği topa Ertan arka direkte ayak koyarak ağlara gönderdi.
İlk devre Mormenekşe’nin 1-0 üstünlüğünde tamamlandı.
Dk. 82 Mormenekşe atağında sol kanatta topla buluşan Cemil soN çizgiye inerek geriye kestiği topa gelişine vuran oyuna yeni giren Rıdvan topu ağlarla buluşturdu 2-0
Dk. 90 +3 Mormenekşe'nin yine soldan gelişen atağında Erhan'ın ortasında Sami'nin kafa vuruşunda top çataldan ağlara gitti.
Dk. 90 + 6 Lapta defansının uzun gönderdiği topa hareketlenen Enes Mormenekşe ceza alanı içinde topla buluştuğu anda vole bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi. Mormenekşe 3 – Lapta 1.
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