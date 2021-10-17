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Mormenekşe, Karşıyaka’dan puanı kaptı

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İstikrarsız sonuçlar alan Mormenekşe, zirve iddiasındaki Karşıyaka ile deplasmanda oynadığı maçtan 1 puan çıkarırken, Karşıyaka zirve yarışında yara aldı

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Mormenekşe, Karşıyaka’dan puanı kaptı
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Yer: Ergin Şahdur Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Emre Çevikdal, Yusuf Bakar
Karşıyaka: Mustafa, Mehmet Gürpınar, Saydam (Aziz), Tahir (Olgun), Esin Sonay, Arda, Bayram, Sezer, Ertu, Hüseyin (Aykan), Güvenç (Bayram)
Mormenekşe: Mehmet Salih, Nasuh (Mustafa), Fetin, Aziz (Sabri), İrfan (Mehmet Göreli), Halil (Burak), Hüseyin (Sami Yahat), Erdoğ, Aykut, Gökay, Süleyman
Goller: 16. Dk Güvenç (Karşıyaka), 88. Dk Gökay (P) (Mormenekşe)

AKSA Birinci Ligde beşinci hafta maçında Karşıyaka ile Mormenekşe, Ergin Şahdur Stadı karşı karşıya geldi.
Maçın geneli Karşıkaya üstünlüğünde geçerken, 16. dakikada gelişen Karşıkayaatağında son haftaların formda golcüsü Güvenç, golü attı. 1-0
İlk yarı 1-0 Karşıyaka’nın üstünlüğünde tamamlanırken, ikinci devrede Mormenekşe oyunu dengeledi. Maçın son bölümünde ataklarını sıklaştıran Mormenekşe,88. dakikada penaltı vuruşundan Gökay skoru belirleyen golü attı. 1 – 1

 
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