Mormenekşe, Karşıyaka’dan puanı kaptı

Yer: Ergin Şahdur Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Emre Çevikdal, Yusuf Bakar
Karşıyaka: Mustafa, Mehmet Gürpınar, Saydam (Aziz), Tahir (Olgun), Esin Sonay, Arda, Bayram, Sezer, Ertu, Hüseyin (Aykan), Güvenç (Bayram)
Mormenekşe: Mehmet Salih, Nasuh (Mustafa), Fetin, Aziz (Sabri), İrfan (Mehmet Göreli), Halil (Burak), Hüseyin (Sami Yahat), Erdoğ, Aykut, Gökay, Süleyman
Goller: 16. Dk Güvenç (Karşıyaka), 88. Dk Gökay (P) (Mormenekşe)
AKSA Birinci Ligde beşinci hafta maçında Karşıyaka ile Mormenekşe, Ergin Şahdur Stadı karşı karşıya geldi.
Maçın geneli Karşıkaya üstünlüğünde geçerken, 16. dakikada gelişen Karşıkayaatağında son haftaların formda golcüsü Güvenç, golü attı. 1-0
İlk yarı 1-0 Karşıyaka’nın üstünlüğünde tamamlanırken, ikinci devrede Mormenekşe oyunu dengeledi. Maçın son bölümünde ataklarını sıklaştıran Mormenekşe,88. dakikada penaltı vuruşundan Gökay skoru belirleyen golü attı. 1 – 1
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