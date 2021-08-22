Mormenekşe kampı tamamladı

AKSA Birinci Ligde 2021 – 2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Mormenekşe, hazırlık kampı gerçekleştirdi.

Mormenekşe, Salamis Otelde yaptığı kampı dün tamamladı. 23 futbolcunun katılımıyla yapılan kamp süresince teknik direktör Evren Bahtıkara nezaretinde günde çift idman yapan ve kendi sahası olan Cemal Balses Stadında çalışan Mormenekşe, kamp çalışmaları süresince Dörtyol ile oynadığı hazırlık maçını da 1 – 0 kazandı.

Bu arada bu akşam genel kurul gerçekleştirecek olan Mormenekşe’de genel kurul öncesinde başkan adayı çıkmadı.

