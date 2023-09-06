Mormenekşe ile Yalova, Cemal Balses için oynayacak

Futbolda 2023 – 2024 sezonu hazırlıklarına devam eden takımlar, hazırlık ve anı maçlarıyla güçlerini görerek maç tempolarını artırmaya çalışıyorlar.

Doğu bölgesinin köklü kulübü 1. Lig ekibi Mormenekşe’ye uzun yıllar hizmet eden Cemal Balses anı maçıyla bir kez daha anılacak.

İki Birinci Lig ekibi Mormenekşe ile Yalova, Mormenekşe kulübünün Cemal Balses anısına geleneksel olarak düzenlediği maçta karşılaşacaklar.

Cemal Balses Anı Maçı, 9 Eylül Cumartesi günü saat 16:45’te Mormenekşe Cemal Balses Stadında oynanacak.

