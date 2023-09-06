banner913
banner932
Hakemler atletik testten geçti
Hakemler atletik testten geçti
15 0
Serin ve nemli hava geliyor…
Serin ve nemli hava geliyor…
22 0
 
“Liderimizin verdiği mücadele unutulmaz”
“Liderimizin verdiği mücadele unutulmaz”
28 0
Enflasyon, 6 ayın zirvesinde
Enflasyon, 6 ayın zirvesinde
21 0
Kartingde sezonun şampiyonları belirlendi
Kartingde sezonun şampiyonları belirlendi
24 0
Ankara'da otoparka uçak parçası düştü
Ankara'da otoparka uçak parçası düştü
39 0
Lefkoşa’da “Sağlıkla Kal” yürüyüşü
Lefkoşa’da “Sağlıkla Kal” yürüyüşü
19 0
banner964

Mormenekşe ile Yalova, Cemal Balses için oynayacak

banner476

banner825
Mormenekşe ile Yalova, Cemal Balses için oynayacak
banner971
Futbolda 2023 – 2024 sezonu hazırlıklarına devam eden takımlar, hazırlık ve anı maçlarıyla güçlerini görerek maç tempolarını artırmaya çalışıyorlar.
Doğu bölgesinin köklü kulübü 1. Lig ekibi Mormenekşe’ye uzun yıllar hizmet eden Cemal Balses anı maçıyla bir kez daha anılacak.
İki Birinci Lig ekibi Mormenekşe ile Yalova, Mormenekşe kulübünün Cemal Balses anısına geleneksel olarak düzenlediği maçta karşılaşacaklar.
Cemal Balses Anı Maçı, 9 Eylül Cumartesi günü saat 16:45’te Mormenekşe Cemal Balses Stadında oynanacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.