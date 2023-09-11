banner913
banner932
Macila, Güney’de şampiyonluğu garantiledi
Macila, Güney’de şampiyonluğu garantiledi
8 0
Mutluyaka’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.. Yol trafiğe kapatıldı
Mutluyaka’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.. Yol trafiğe kapatıldı
129 0
 
28. Geleneksel Alev Kayası Yayla Festivali 17 Eylül Pazar Alevkayası piknik alanında...
28. Geleneksel Alev Kayası Yayla Festivali 17 Eylül Pazar Alevkayası piknik alanında...
19 0
Küçük okçular hedefe attı
Küçük okçular hedefe attı
13 0
Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı
Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı
17 0
Yılmazköy-Serhatköy arasında zincirleme kaza…1'i ağır 3 yaralı
Yılmazköy-Serhatköy arasında zincirleme kaza…1'i ağır 3 yaralı
102 0
“Gündemde kurultay yok”
“Gündemde kurultay yok”
16 0
banner964

Mormenekşe ile Maraş, Cemal Balses anısına oynayacak

banner476

banner974
Mormenekşe ile Maraş, Cemal Balses anısına oynayacak
banner971
Mormenekşe Kulübü’ne büyük hizmetleri geçen merhum Cemal Balses adına her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cemal Balses Anı maçı yarın(12 Eylül Salı) yapılacak.
Geçtiğimiz cumartesi günü yapılması planlanan maç Yalova A2 takımı futbolcusu Fatih Can’ın vefatı nedeniyle ertelenmesi sonrasında Salı günü Maraş ile yapılacak.
Cemal Balses Anı maçı saat 16:45'de Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü ve Maraş Gençlik Spor Kulübü arasında Cemal Balses Stadyumu’nda yapılacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.