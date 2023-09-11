Mormenekşe ile Maraş, Cemal Balses anısına oynayacak

Mormenekşe Kulübü’ne büyük hizmetleri geçen merhum Cemal Balses adına her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cemal Balses Anı maçı yarın(12 Eylül Salı) yapılacak.

Geçtiğimiz cumartesi günü yapılması planlanan maç Yalova A2 takımı futbolcusu Fatih Can’ın vefatı nedeniyle ertelenmesi sonrasında Salı günü Maraş ile yapılacak.

Cemal Balses Anı maçı saat 16:45'de Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü ve Maraş Gençlik Spor Kulübü arasında Cemal Balses Stadyumu’nda yapılacak.

