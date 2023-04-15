Mormenekşe, ikinci devrede uyandı

Birinci ligde play-out hattını ilgilendiren önemli maçta Yılmazköy'ün ilk devreyi 1-0 önde kapattığı maçta ev sahibi Mormenekşe ikinci devrede attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılarak rahatladı

Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Yunus Çebi, İsmail Egeli

Mormenekşe: Doğuhan, Abbas, Erdoğ, Ahmet, Aykut, Mehmetali, Gökay, Rıdvan(Burak), Ertan, Cemil, Erhan.

M. Hacıali Yılmazköy: Hüseyin, Ayhan, Mehmet, Ersal, Arif, Enes, Haydar, Özner, Chrislin, Berkay, Sezar.

Goller: Dk. 68 Erdoğ, Dk. 73 Ertan(Mormenekşe), Dk. 3 Sezar(M. Hacıali Yılmazköy).



Dk. 3 Yılmazköy atağında Mormenekşe defansının faul gerekçesiyle durmasıyla topla buluşan Sezar kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaparak topu köşeden ağlara gönderdi. 0 -1.

Dk.32 Mormenekşe atağında Yılmazköy ceza sahası sağ kanatta topla buluşan Ertan'ın ortasında gelişine topa vuran Gökay'ın şutunda top defansın sırtına çarparak kornere gitti.

Dk. 33 Mormenekşe'nin kullandığı köşe atışında arka direkte iyi yükselen Abbas'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

Dk.38 Hızlı gelişen Yılmazköy atağında Berkay'ın Mormenekşe defansının arkasına attığı topla buluşan Sezar kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturmak istedi ancak top üstten auta gitti.

Dk. 45 Yılmazköy atağında Berkay'ın ortasında Mormenekşe ceza sahası içinde müsait pozisyonda Özner topa dokunamayınca top kalecide kaldı.

Dk. 50 Mormenekşe atağında sağ kanatta topla buluşan Ertan'ın ortasında Yılmazköy defansının ters vuruşunda top yan direğe vurarak oyuna döndü.

Dk.56 Yılmazköy atağında sol kanatta topla buluşan Sezar'un ortasında arka direkte topla buluşan Özner'in şutunda top yandan auta gitti.

Dk.68 Mormenekşe'nin kullandığı köşe atışında iyi yükselen Erdoğ'un kafa vuruşunda top defansın müdahalesine rağmen çizgiyi geçti ve yan hakem golü verdi. 1 - 1

Dk.73 Mormenekşe atağında Yılmazköy ceza sahası üzerinde topla buluşan Cemil vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topla buluşan Ertan topu ağlara gönderdi.1-2

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabaları gol getirmeyince maç Mormenekşe 2 – M.Hacıali Yılmazköy 1 şeklinde tamamlandı.



