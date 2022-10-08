Mormenekşe ikinci devrede puanı kurtardı

İlk 2 haftayı puansız kapatan Mormenekşe, konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu karşısında 2 -0 geriye düştüğü karşılaşmada ikinci devrede buldupğu gollerle sahadan 2 – 2 eşitlikle ayrılarak ilk puanını aldı

Stad: Cemal Balses Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Yusufcan Dönder, İsmail Egeli

Mormenekşe: Doğuhan, Fetin, Mustafa Oğur(Ahmet Can), Rıdvan(Ertan(Oytun), Tugay, Aykut, Sami, İrfan, Cemil(Burak), Mustafa Menekşeli(Mehmetali)), Erhan.

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Metin, Hasan Sedatgil, Osman,Mehmet Eren, Mustafa, Ali Kemal, Mehmet Gürpınar(Tayip), Hasan Özçelik(Micheal Mahmut) , Mustafa, Mehmet Çiçen, Ahmet(Marios Sadık).

Goller: Dk. 70 Tugay Sezer ve Dk 87 Metin Melda(K.K)(Mormenekşe), Dk. 12 Mehmet Çiçen ve Dk. 45 Hasan Özçelik(BÜY)



İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 3. Haftasında ilk 2 haftayı puansız kapan Mormenekşe ile 4 puanlı Baf Ülkü Yurdu’nun mücadelesinde ilk devreyi 2-0 mağlup kapatan ev sahibi Mormenekşe sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak ilk puanı hanesine yazdı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ekip konuk Baf Ülkü Yurdu oldu.

Dk. 12 Baf Ülkü Yurdu’nun kazandığı serbest vuruşta Mormenekşe ceza alanı içinde iyi yükselen Mehmet Çiçen kafayla topu ağlara gönderdi. 0 – 1

Dk. 45 Baf Ülkü Yurdu atağında Hasan Sedatgil’in ortasında Mormenekşe ceza alanı içinde topla buluşan Hasan Özçelik topu köşeden ağlara göndererek ilk devrenin skorunu belirledi. 0 – 2

İkinci devreye Mormenekşe daha atak başladı.

Dk. 57 Mormenekşe atağında sağ kanattan Baf ceza sahasına topla birlikte hızla giren Erhan’ın ortaya kestiği top yanındaki Baf futbolcusu Mehmet Çiçen’in eline çarptı ama hakem oyunu devam ettirdi.

Dk. 62 Baf Ülkü Yurdu’nun kullandığı serbest atışta kaleci Doğuhan’ın elinden kaçırdığı topu Mehmet Gürpınar’a ağlara gönderdi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol iptal edildi.

Dk. 70 Mormenekşe’nin kazandığı serbest atışta Cemil’in ortasında kaleci Erdoğan’ın elinden kaçırdığı topla buluşan Tuğay topu ağlara gönderdi ve skor 1 – 2 oldu.

Dk. 87 Mormenekşe atağında Baf ceza alanına doldurulan topu Baf defansından Mehmet uzaklaştırmak isterken Metin Melda’ya vuran top kaleci Erdoğan’ın üzerinden ağlara gitti ve skor 2-2 oldu.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 2-2 tamamlandı.

