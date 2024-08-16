Mormenekşe hazırlık maçlarına başlıyor

Çalışmalarına teknik direktör Ahmet Ogan nezaretinde başlayan Mormenekşe’de çalışmalar tüm sürati ile devam ederken, 17 Ağustos Cumartesi günü Düzkaya ile hazırlık maçlarına da başlıyor

Gazimağusa bölgesinin 1. lig ekiplerinden Mormenekşe’de yeni sezona yönelik hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ediyor. 1. hazırlık dönemi çalışmalarına 29 Temmuz tarihinde teknik direktör Ahmet Ogan nezaretinde başlayan Mormenekşe’de çalışmalar tüm sürati ile devam ederken, 17 Ağustos Cumartesi günü hazırlık maçlarına da başlıyor. Aksa 1. Ligde zirve mücadelesi içinde yer almak isteyen Mormenekşe’de Ağustos ve Eylül ayları içerinde yoğun bir şekilde hazırlık maçlarına devam edilecek.

KADRO PLANLAMASI ŞEKİLENECEK

Yeni sezon yönelik çalışmaların 1. Hazırlık dönemi 29 Temmuz’dan beri sahasında ilk periyot haftada 5, ikinci ve üçüncü periyot haftada 6 antrenman ile yoğun bir şekilde geçiren Mormenekşe, ilk hazırlık maçına hafta sonu çıkıyor. Yeni sezon çalışmalarına çok yoğun bir şekilde hazırlanan Mormenekşe’de transfer çalışmaları teknik direktör Ahmet Ogan’ın verdiği rapor doğrultusunda başkan Metin Menekşeli yönetimi tarafından sürdürülürken, Sami Ergazi, Berk Çelebi, Mehmetali Öztemiz, Cenker Yazar, Aygün Tosun, Cafer Özerdemli, Haluk Çakar’ı transfer eden Mormenekşe yönetimi bazı futbolcular ile anlaşma noktasına geldi. Mormenekşe’de yeni sezon hazırlıklarına futbolcuların antrenmanlara katılım, çalışma istekleri, arzusu ve gayretlerinden son derece memnun olan teknik direktör Ahmet Ogan, tarafından hazırlanan program dahilinde çalışmalar iyi gidiyor. Mormenekşe resmi sezon açılışı 31 Ağustos Cumartesi, kamp ise 2-6 Eylül tarihleri arasında Burdur’da gerçekleştirecek. Mormenekşe’de kamp çalışmalarıyla 1. hazırlık dönemi 1. etap çalışmaları tamamlamasının ardından 1. hazırlık dönemi 2. etap çalışmalara ara verilmeden istenilen düzeyde devam edecek.

HAZIRLIK MAÇLARI

Yeni sezon hazırlıklarını haftada 6 antrenman ile yoğun bir şekilde sürdüren Mormenekşe’de 19 günlük çalışmaların ardından ilk hazırlık maçını 17 Ağustos Cumartesi 1. Lig ekiplerinden Düzkaya ile oynayacak. İkinci hazırlık maçını 21 Ağustos Çarşamba günü 1. Lig ekiplerinden Mustafa Hacali Yılmazköy ile oynayacak olan Mormenekşe, üçüncü hazırlık maçında ise süper lig ekiplerinden Yenicami ile 24 Ağustos Cumartesi günü oynayacak. Hazırlık maçlarına devam edecek olan Mormenekşe dördüncü hazırlık maçında 27 Ağustos Salı günü süper lig ekiplerinden Tremeşeli H. Dumlupınar ile karşılaşacak. 31 Ağustos Cumartesi günü 1. Lig ekiplerinden Maraş ile karşılaşacak olan Mormenekşe 2-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği kamp dönüşünde ise anı maçları ile lig öncesinde hazırlık maçlarına devam edecek. 7 Eylül Cumartesi günü Cemal Balses anı maçında Yeniboğaziçi ile karşılaşacak olan Mormenekşe, 11 Eylül Çarşamba günü Mustafa Menekşeli-Hasan Onalt anı maçı ile hazırlık maçlarını tamamlayacak. Yeni sezon öncesinde 7 hazırlık maçı oynayacak olan Mormenekşe lig öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamış olacak.

