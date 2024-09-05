Mormenekşe güç depolamaya devam ediyor

Gazimağusa bölgesinin kırmızı yeşilli ekibi Mormenekşe’de 1. hazırlık dönemi kamp çalışmalar yoğun ve aralıksız bir şekilde devam ediyor. Mormenekşe’de 2-6 Eylül tarihleri arasında Türkiye’de Burdur Lavanta Tepesi Otel’de başlayan kamp çalışmaları oldukça güzel ortamda verimli bir şekilde devam ediyor. Mormenekşe’de, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör ve kondisyoner Doğukan Tuğcu, yardımcı antrenör Ertan Bulut, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde yoğun bir şekilde devam ederken futbolcuların antrenmanlardaki istekli ve arzulu oluşundan teknik kadro son derece memnun. Yeni sezon 1. Hazırlık dönemi 2. Etap kamp çalışmalarını Türkiye’de Burdur Lavanta Tepesi Otel’de 2 Eylül’den beri aralıksız olarak sürdüren kırmızı yeşilli ekibin kampı yarın tamamlanıyor.

BİRİKTELİK ÜST DÜZEYDE

Mormenekşe kamp çalışmalarını Türkiye’de Burdur Lavanta Tepesi Otel’de sürdürürken, Sporcu Sorumluları Sedat İzzigil, Hüseyin Tünsay, Saim Akbelli, Fizyoterapist Ali Baletti, Masör Oğuzhan Karabulut sürekli takımla birlikte olmaları yakından ilgi göstermeleri arkadaşlık bağları, birlik, beraberliğin sağlanması ile birlikte takım olgusunun geliştirilmesine katkı koyarken, otel içerisinde espirili yaklaşımlar, hoş sohbetler kampta moral motivasyonu daha üst seviyeye yükselirken, yapılan sohbet toplantılarında da oyuncuların keyifli oldukları görülüyor.

VERİMLİ GEÇİYOR

Mormenekşe teknik direktörü Ahmet Ogan, yardımcı antrenör ve kondisyoner Doğukan Tuğcu, yardımcı antrenör Ertan Bulut, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde kamp süresi boyunca sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman yapan yapılırken, antrenman temposunun her geçen gün artarken antrenmanların dışında Otel içerisinde yönetici, teknik kadro ve futbolcuların çok iyi diyalog kurmaları, birliktelik ve arkadaşlık bağlarını geliştirmeleri moral motivasyonu oldukça yükseltti. Mormenekşe’de mevcut kadroya yapılan transferler ile futbolcuların takım içi uyumu sağlandığını belirten teknik direktör Ahmet Ogan kampın çok verimli geçtiğine vurgu yaparak lige kadar hazır hale geleceklerini söyledi. Mormenekşe’de yeni bir dönemin başladığını altını çizen teknik direktör Ahmet Ogan, sezon başı başlayan çalışmalara, lig için yapılan hazırlıklara ve yurt dışı kamp imkanı sağlayan başkan Metin Menekşeli, yönetiminde teşekkür etti.

HAZIRLIK MAÇI

Türkiye’de Burdur Lavanta Tepesi Otel’de 5 günlük kamp çalışmalarını sürdüren Mormenekşe hazırlık maçında Irak süper lig ekiplerinden Al-Quwa Al-Jawiya ile Lavanta Tepesi Otel sahasında karşılaşacak.



