Mormenekşe golcüsüyle kazandı

AKSA 1. Lig’in 3. Haftasında, Bostancı Bağcıl ile Mormenekşe, Güzelyurt Üner Berkalp Stadında karşılaştılar.

Serkan Durmaz’ın yönettiği Bostancı Bağcıl – Mormenekşe maçında 3 kırmızı kart çıkarken, Bostancı Bağcıl’dan Ali Kemal ve Azad, Mormenekşe’den ise Fetin kırmızı kart gören futbolcular oldular.

Maçın başında golcüsü Süleyman ile 9. Dakikada öne geçen Mormenekşe maç sonuna kadar skoru korumayı başararak ilk 3 puanını aldı. Bostancı Bağcıl ise puansız gidişini sürdürdü.

