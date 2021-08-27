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Mormenekşe golcüsünü buldu

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Mormenekşe golcüsünü buldu
Aksa Birinci lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü takıma takviyelere devam ediyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda forvet transferi yapan yönetim, Maraş’ın başarılı forvet oyuncusu Süleyman Bayır’ı kadrosuna kattı.
Süleyman Bayır’ı kiralık olarak kadrosuna katan Mormenekşe, bu futbolcu karşılığında Maraş’a Mehmet Sakallı, Mustafa Zorba, Ramazan Tebelleşol ve Doğuhan Ergazi’yi kiralık olarak verdi. Süleyman yeni takımıyla antrenmanlara çarşamba günü başlamıştı.
 
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