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Mormenekşe genel kurul yapacak

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Mormenekşe genel kurul yapacak
K-PET Birinci Lig KulübüMormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü, 2019-2020 sezonu olağan mali genel kurulu 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 20:00’degerçekleşecek.
Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü lokalinde gerçekleşecek olan genel kurulungündemi aşağıdaki gibidir.
1-Açılış.
2-Divanın oluşturulması.
3-2019-2020 sezonu faaliyet raporunun okunup aklanması.
4-2019-2020 sezonu maliyet raporunun okunup aklanması.
5-Dilek ve temenniler.
 
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