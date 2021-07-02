Mormenekşe genel kurul gerçekleştirecek

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü olağan genel kurulunu 15 Temmuz Perşembe günü sağlık üst kurulunun belirlediği salgın kurallarına uygun olarak yapıyor.
Maske, mesafe vb. kurallara uyulacak ve girişte hijyen noktası kurulacak olan genel kurul kulüp lokalinde saat 20:00’de başlayacak. Genel kurul aşağıdaki gündem maddeleri ile toplanacak:
1.Açılış
2.Divan oluşumu
3. Faaliyet ve maliyet raporlarının okunup aklanması
4. Başkanlık seçimi
5.Dilek ve temenniler
Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkanlığa aday olacak olan üyelerin dilekçelerini kulüp sekreterliğine teslim etmeleri gerektiği bildirildi.
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