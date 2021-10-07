Mormenekşe gençlerine yemekli moral

AKSA U20 Birinci Ligde mücadele eden ve geçtiğimiz hafta Bostancı Bağcıldeplasmanında ilk beraberliğini alan Mormenekşe U20 Takımına moral yemeği düzenlendi.

Mormenekşe U20 Takımı yöneticisi Mustafa Mani tarafından verilen moral yemeğine başkan Metin Menekşeli ve diğer yöneticiler de katılarak, genç futbolculara destek verdiler. Mustafa Mani’nin düzenlediği yemekte futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler, keyifli bir akşam geçirdiler.

