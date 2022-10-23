Mormenekşe Erhan’la ‘oh’ çekti

Aksa 1. Ligin ilk 4 haftasında galibiyetle tanışamayan Mormenekşe konuk ettiği Unimar Maraş’ı Türkiyeli forveti Erhan’ın 4 golüyle 4-3 mağlup etti. Mormenekşe son 30 dakikayı Oytun’un kırmızı kart görmesi nedeniyle 10 kişi oynadı

Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Serkan Özdenkci, Mehmet Volkan Çelik.

Mormenekşe: Hasan, Erdoğ, Tugay, Fetin, Aykut, Sami Ergazi, İrfan

Mehmetali (Sami Yahat), Cemil(Ertan(Mustafa Menekşeli), Erhan, Oytun.

Unimar Maraş: Cenkay, Emre Uysal, Ahmet, İlhan, Ahmet Hellaç, Emre Karaciğer, Anıljan(Gökhan), Oğuz, Mehmet, Hasan.

Goller: Dk. 27, 31, 62 ve 75 Erhan Çınar(Mormenekşe), Dk. 8 İlhan, Dk. 51 ve 64(Pen) Burak(Unimar Maraş)

K.Kart: Dk. 60 Oytun (Mormenekşe)





Aksa 1. Ligin 5. Haftasında galibiyeti olmayan Mormenekşe ile 2 galibiyeti olan Unimar Maraş arasındaki bölge karşılaşması gol düellosu şeklinde geçerken sahadan 4-3’lük skorla Mormenekşe galip ayrılarak ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

Karşılaşma karşılıklı ataklarla başlarken konuk Unimar Maraş bulduğu erken golle öne geçti.

Dk. 8 Hızlı gelişen Maraş atağında Mormenekşe ceza sahası içinde topla buluşan İlhan topu ağlara göndererek skoru 0 – 1 yaptı.

Dk. 27 Mormenekşe atağında Unımar Maraş defansının arkasına hareketlenen Erhan topla buluşarak güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1- 1

Dk. 31 Mormenekşe atağında Cemil’in pasıyla Erhan topla buluşarak defanstan sıyrılarak kalecinin yanından topu ağlara göndererek skoru 2 – 1 yaptı.

Dk. 51 Maraş'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Burak güzel bir frikik golüyle 2-2 yaptı.

Dk. 62 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında Maraş defansıyla kaleci anlaşmazlığı sonucunda topu alan Erhan bir çalımla önünü boşaltarak topu ağlarla buluşturdu 3-2

Dk. 64 Mormenekşe defansının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içinde topla buluşan Burak defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Burak topu ağlarla buluşturdu 3-3

Dk. 75 Mormenekşe atağında Ertan'ın ceza sahasına girerken yaptığı verkaçta top önünde kaldı. Ertan'ın ortasında topla buluşan Erhan ilk vuruşunda top defanstan döndü ve yine onun önünde kaldı. Erhan ikinci vuruşunda top ağlara gitti 4-3

Geriye kalan dakikalarda Maraş’ın beraberlik çabası sonuç getirmedi ve skor 4-3 olarak belirlendi.

