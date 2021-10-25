Mormenekşe disiplinlik

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)Soruşturma Merci, 25 Ekim tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını aldı.

“AKSA Birinci Lig Mormenekşe GBSK ile İncirli SK arasında oynanan AKSA 1. Lig karşılaşması sonrasında Mormenekşe GBSK, Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Mormenekşe GBSK taraftarlarının yaratmış olduğu saha olaylarından dolayı Mormenekşe GBSK’nın Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verildi.”

