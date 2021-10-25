banner583
Sera gazı birikimi pandemiye rağmen 2020'de rekor düzeyde
Sera gazı birikimi pandemiye rağmen 2020'de rekor düzeyde
14 0
30 0
 
El Clasico'da zafer Real Madrid'in
El Clasico'da zafer Real Madrid'in
16 0
Düello berabere bitti
Düello berabere bitti
38 0
Bilim İnsanlarının Paranormal Olaylara Getirdiği 6 Açıklama
Bilim İnsanlarının Paranormal Olaylara Getirdiği 6 Açıklama
52 0
Honda Civic Si, performansıyla konuşulacak
Honda Civic Si, performansıyla konuşulacak
36 0
Gecenin kahramanı Bulutoğluları
Gecenin kahramanı Bulutoğluları
25 0
banner661
banner726

Mormenekşe disiplinlik

banner476

banner714
Mormenekşe disiplinlik
banner721
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)Soruşturma Merci, 25 Ekim tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını aldı.
“AKSA Birinci Lig Mormenekşe GBSK ile İncirli SK arasında oynanan AKSA 1. Lig karşılaşması sonrasında Mormenekşe GBSK, Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Mormenekşe GBSK taraftarlarının yaratmış olduğu saha olaylarından dolayı Mormenekşe GBSK’nın Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verildi.”
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.