Mormenekşe, destekçilerine teşekkür etti

Birinci Lig’in doğu bölgesi ekiplerinden Mormenekşe Başkanı Metin Menekşeli imzasıyla yayımlanan açıklamada, pandemi sürecinin yarattığı sıkıntıları tüm kulüpler gibi kendilerinin de yaşamasına rağmen sezonu sağlıklı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade edildi. Yapılan açıklamada sezon boyu maddi manevi Mormenekşe kulübüne destek verenlere teşekkür edildi.

Metin Menekşeli imzasıyla yapılan teşekkür açıklaması şöyle:

Değerli futbolseverler;

Geçtiğimiz hafta oynanan maçlar ile 2021-2022 sezonunu tamamlamış olduk. Özellikle pandemi ve lige verilen bir sezonluk aradan sonra oynanan sezon tüm spor kamuoyu gibi bizler içinde yeniden futbola dönmek adına oldukça önemliydi. Bir sezon boyunca özellikle pandemi sürecinin yarattığı sıkıntıları tüm kulüpler gibi bizlerde yaşasak ta sezonu sağlıklı bir şekilde bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sezon içerisinde sezon başı bizimle olan Evren Bahtıkara ve ekibine, görevi devralan ve sezon sonuna kadar taşıyan Talat Şentürk ve Hüseyin Özbaysal’a kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkürlerimizi sunarız. Tüm sezon boyunca alın terlerini ve emeklerini esirgemeyen futbolcularımıza teşekkür ederiz. Bir sezon boyunca kulübümüze sponsorluk yapan Umay Construction direktörü Hüseyin Umay’a, Ayhan Serttaş’a, Rifat Berkel’e, Mehmet Nasifoğlulları’na sağladıkları maddi ve manevi katkı için teşekkürlerimizi sunarız. Futbolcularımızın sağlığı ile ilgili her zaman yanımızda olan ve emeklerini esirgemeyen Op. Dr. Hakan Dinçyürek’e teşekkür ederiz. Ülkemizde kulüp yöneticiliğinin çok zor şartlar altında yapılmasına rağmen görevden hiç kaçmayan ve kulübün yaşaması için canla başla çalışan yönetim kuruluna, her şartta kulübümüzün ve takımlarımızın yanında olan vefakar taraftara sonsuz teşekkürler ederiz. Gelecek sezon yeni hikayeler ve başarılarda buluşmak üzere.”

