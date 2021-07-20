Mormenekşe de testten geçiyor

Birinci Ligin Doğu bölgesi ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü yeni sezon hazırlıklarını antrenör Evren Bahtıkara yönetiminde oldukça sıkı çalışarak sürdürüyor.

Mormenekşe A takımı sezon öncesi bazı testlerden geçerek hazırlıklarına devam ediyor. Bu bağlamda futbolcuları teste alan teknik ekip bu testler sonucu çıkacak sonuçlara göre futbolcularının eksik yönlerini görüp çalışma programını belirlemek istiyor.

