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Mormenekşe de testten geçiyor

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Mormenekşe de testten geçiyor
Birinci Ligin Doğu bölgesi ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü yeni sezon hazırlıklarını antrenör Evren Bahtıkara yönetiminde oldukça sıkı çalışarak sürdürüyor.
Mormenekşe A takımı sezon öncesi bazı testlerden geçerek hazırlıklarına devam ediyor. Bu bağlamda futbolcuları teste alan teknik ekip bu testler sonucu çıkacak sonuçlara göre futbolcularının eksik yönlerini görüp çalışma programını belirlemek istiyor.
 
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