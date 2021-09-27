Mormenekşe'de Bahtıkara'yla yollar ayrıldı

AKSA 1. Lig'in Mağusa bölgesi ekiplerinden Mormenekşe'de şok bir ayrılık yaşandı.

Ligin ilk 2 haftasında 2 puan alan Mormenekşe'de teknik direktör Evren Bahtıkara ile yollar ayrıldı.

Evren Bahtıkara ayrılık ile ilgili az önce sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Yarım kalmış hikaye yoktur.

O hikaye o kadardır...

Teşekkürler Mormenekşe..."