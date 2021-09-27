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Mormenekşe'de Bahtıkara'yla yollar ayrıldı

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Mormenekşe'de Bahtıkara'yla yollar ayrıldı
AKSA 1. Lig'in Mağusa bölgesi ekiplerinden Mormenekşe'de şok bir ayrılık yaşandı.
Ligin ilk 2 haftasında 2 puan alan Mormenekşe'de teknik direktör Evren Bahtıkara ile yollar ayrıldı.
Evren Bahtıkara ayrılık ile ilgili az önce sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Yarım kalmış hikaye yoktur.
O hikaye o kadardır...
Teşekkürler Mormenekşe..."
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